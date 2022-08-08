Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Aufsichtsperson / Disco-Quallen

MTVNickelodeonFolge vom 08.08.2022
22 Min.Folge vom 08.08.2022Ab 6

Mrs. Puff kann es nicht mehr verhindern, SpongeBob zur Aufsichtsperson in der Fahrschule zu ernennen - zumindest für einen Tag. // SpongeBob nimmt eine Qualle als neues Haustier bei sich auf. Doch die anfängliche Partystimmung schlägt schnell um.

