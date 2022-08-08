Die Aufsichtsperson / Disco-QuallenJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 08.08.2022: Die Aufsichtsperson / Disco-Quallen
22 Min.Folge vom 08.08.2022Ab 6
Mrs. Puff kann es nicht mehr verhindern, SpongeBob zur Aufsichtsperson in der Fahrschule zu ernennen - zumindest für einen Tag. // SpongeBob nimmt eine Qualle als neues Haustier bei sich auf. Doch die anfängliche Partystimmung schlägt schnell um.
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon