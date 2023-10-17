Das Avocado-Dilemma / Augen auf im StraßenverkehrJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 17.10.2023: Das Avocado-Dilemma / Augen auf im Straßenverkehr
22 Min. Folge vom 17.10.2023 Ab 6
Als SpongeBobs Eltern zu Besuch kommen, ist ihre Lust auf Nervenkitzel eine große Überraschung. // In diesem lehrreichen Fahrfilm, wirst du alles erfahren, was du für deinen Bootsführerschein benötigst.
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon