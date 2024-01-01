Krabbenburger sind zum Essen da / Ein phänomenaler SpaßJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 01.01.2024: Krabbenburger sind zum Essen da / Ein phänomenaler Spaß
22 Min.Folge vom 01.01.2024Ab 6
SpongeBob freundet sich mit einem lebenden Krabbenburger an, der sich nur wünscht, gegessen zu werden. // Rubens moderiert eine Folge von "Der phänomenale Spaß", in der er wenig bekannte Kuriositäten und Attraktionen rund um Bikini Bottom erkundet.
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon