Das Freundejubiläum / Die Klarinettenwidrigkeit
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 18.10.2023: Das Freundejubiläum / Die Klarinettenwidrigkeit
22 Min.Folge vom 18.10.2023Ab 6
SpongeBob feiert den Jahrestag seiner Freundschaft mit Thaddäus. Thaddäus nicht. // Thaddäus' mangelndes Talent führt dazu, dass er an einem gerichtlich angeordneten Musikunterricht teilnehmen muss.
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon