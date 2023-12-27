Pfannenwender des Himmels / Garys SpielehausJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 27.12.2023: Pfannenwender des Himmels / Garys Spielehaus
22 Min.Folge vom 27.12.2023Ab 6
SpongeBob begibt sich auf eine epische Reise, um seinen geliebten Pfannenwender vom legendären Meister Fettweg neu schmieden zu lassen. // SpongeBob baut draußen ein Schneckenhaus, in dem Gary spielen kann, während er bei der Arbeit ist.
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon