Der Wer-Kritzel / Gorilla-Kostüm-TagJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 05.01.2026: Der Wer-Kritzel / Gorilla-Kostüm-Tag
22 Min.Folge vom 05.01.2026Ab 6
Wir werfen einen Blick auf zwei Abenteuer von SpongeBob. Zuerst verwandelt ihn ein Biss von KritzelBob in einen Wer-Kritzel. Danach sorgt er im Gorillakostüm für großes Aufsehen, weil ihn alle für einen echten Gorilla halten.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon