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SpongeBob Schwammkopf

Der Wer-Kritzel / Gorilla-Kostüm-Tag

NickelodeonFolge vom 05.01.2026
Der Wer-Kritzel / Gorilla-Kostüm-Tag

Der Wer-Kritzel / Gorilla-Kostüm-TagJetzt kostenlos streamen

SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 05.01.2026: Der Wer-Kritzel / Gorilla-Kostüm-Tag

22 Min.Folge vom 05.01.2026Ab 6

Wir werfen einen Blick auf zwei Abenteuer von SpongeBob. Zuerst verwandelt ihn ein Biss von KritzelBob in einen Wer-Kritzel. Danach sorgt er im Gorillakostüm für großes Aufsehen, weil ihn alle für einen echten Gorilla halten.

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