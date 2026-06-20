Der Geistereimer / Hol den BallJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 20.06.2026: Der Geistereimer / Hol den Ball
An Halloween erkunden SpongeBob, Patrick und ein widerwilliger Thaddäus den spukigen Abfalleimer. Plankton und Karen jagen die Drei in Planktons Kellerlabor, wo sich zufällig ein Portal öffnet und Geister in Bikini Bottom verteilen! Obwohl die Geister nur eine Nacht Süßes-oder-Saures feiern wollen, bereiten ihnen SpongeBob und seine Freunde ein Halloween, dass sie vor ihrer Rückkehr nicht vergessen werden.//Beim Spielen fällt Garys Lieblingsball in einen tiefen Graben. SpongeBob und Gary wollen ihn wiederholen, aber verlieren ihn an einen bedrohlichen Seeteufel! Die beiden verfolgen ihn durch die ganze Tiefsee und begegnen seltsamen Kreaturen. Am Ende überlässt Gary dem Seeteufel den Ball, da er und SpongeBob mit einem neuen Ball neue Erinnerungen sammeln können.