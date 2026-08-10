Der Müll-Entsorger / Die Krosse CafeteriaJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 10.08.2026: Der Müll-Entsorger / Die Krosse Cafeteria
SpongeBob macht sich an die Arbeit, in der Goo-Lagune Müll aufzusammeln. Nachdem er alles geschafft hat, gibt es noch eine Müllkugel, die sich nicht einfangen lässt. Bei einer chaotischen Verfolgungsjagd wird der ganze Abfall über den Strand verteilt! Schuld war Plankton, der sich in der Kugel befand. Larry fordert von SpongeBob und Thaddäus, den Strand wieder zu säubern! // Perla verspricht ihren Klassenkameraden Krabbenburger, nachdem die strenge Küchenchefin Lenore sich verletzt hat. Mr. Krabs und SpongeBob fügen sich den Regeln der Cafeteria und befolgen Lenores Anweisungen, die externes Essen verbietet! SpongeBob und Mr. Krabs braten heimlich Krabbenburger, aber Lenore erwischt sie und eröffnet eine Essensschlacht! Dabei kostet sie einen Krabbenburger und er schmeckt ihr! Die Essensschlacht wird in der Krossen Krabbe fortgesetzt. Mr. Krabs ist begeistert - je mehr Krabbenburger fliegen, desto mehr verdient er!