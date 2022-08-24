Harte Jungs / Der Stinkreiche SchnöselJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 24.08.2022: Harte Jungs / Der Stinkreiche Schnösel
23 Min.Folge vom 24.08.2022Ab 6
SpongeBob muss beweisen, was für ein harter Typ er ist, um in den Salzigen Spucknapf zu kommen. // Thaddäus Erzfeind Siegbert Schnösel kehrt zurück, um Thaddäus wegen seines erfolglosen Lebens nach der Schule zu schikanieren.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon