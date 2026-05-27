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SpongeBob Schwammkopf

Besuch vom Gesundheitsamt / Der Film im Kopf

NickelodeonFolge vom 27.05.2026
Besuch vom Gesundheitsamt / Der Film im Kopf

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SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 27.05.2026: Besuch vom Gesundheitsamt / Der Film im Kopf

12 Min.Folge vom 27.05.2026Ab 6

Die Krosse Krabbe bekommt Besuch vom Gesundheitsamt. Mr. Krabs und SpongeBob halten ihn jedoch für einen Betrüger. // Sponge und Pat bestellen sich einen neuen riesigen Fernseher - aber nur, um in der Verpackungsschachtel zu spielen.

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