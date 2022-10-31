Club Spongebob / Der SeepferdeflüstererJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 31.10.2022: Club Spongebob / Der Seepferdeflüsterer
23 Min. Folge vom 31.10.2022 Ab 6
SpongeBob und Patrick folgen den Anweisungen der magischen Miesmuschel, was Thaddäus in den Wahnsinn treibt, das sie alle drei im Dschungel verloren sind. Und: SpongeBob nimmt ein ausgesetztes Seepferdchen bei sich auf.
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe: 6
6
Copyrights:© Nickelodeon