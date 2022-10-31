Zum Inhalt springenBarrierefrei
SpongeBob Schwammkopf

NickelodeonFolge vom 31.10.2022
Folge vom 31.10.2022: Club Spongebob / Der Seepferdeflüsterer

23 Min.Folge vom 31.10.2022Ab 6

SpongeBob und Patrick folgen den Anweisungen der magischen Miesmuschel, was Thaddäus in den Wahnsinn treibt, das sie alle drei im Dschungel verloren sind. Und: SpongeBob nimmt ein ausgesetztes Seepferdchen bei sich auf.

