Verschärfte Bläschen / Der Weg des SchwammsJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 04.07.2026: Verschärfte Bläschen / Der Weg des Schwamms
Aus Langeweile erfinden Patrick und SpongeBob die verschärften Seifenblasen aus scharfer Sauce. Deren Wirkung ist krass, aber amüsant, finden die beiden. Auch Sandy soll in den Genuss der verschärften Blasen kommen, doch die muss sich gerade um ihre verstopften Luftleitungen kümmern. SpongeBobs Idee, die Verstopfung mit scharfen Blasen zu beseitigen, führt leider zur Beseitigung sämtlicher Atemluft in Sandys Baumkuppel und, daraus resultierend, zu ernsthaften Problemen für das Eichhörnchen... // Sandy hat Besuch von ihrem Karatelehrer Fuzzy Acorns, bei dem sie die Prüfung für den noch schwärzeren Gürtel ablegen will. Auch SpongeBob hätte gerne einen Gürtel, doch der schnöselige Karatemeister befindet ihn nach einigen Tests als unwürdig. Sandy wiederum findet, Fuzzy habe vorschnell geurteilt, und nimmt den Meister mit in die Krosse Krabbe, um SpongeBob in voller Aktion zu erleben...