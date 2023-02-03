Schneckerlis / Verzehrpflicht vor OrtJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 03.02.2023: Schneckerlis / Verzehrpflicht vor Ort
22 Min.Folge vom 03.02.2023Ab 6
Gary bekommt von SpongeBob eine Schachtel Leckerlis, darf sie allerdings noch nicht fressen. Mr. Krabs weigert sich, Plankton seinen gewonnenen Krabbenburger zu geben. Danach zwingt er ihn, den Burger bei ihm im Lokal zu essen.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon