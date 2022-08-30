Die Kraboulette, die Bikini Bottom fraß / Seifig und durchtriebenJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 30.08.2022: Die Kraboulette, die Bikini Bottom fraß / Seifig und durchtrieben
23 Min.Folge vom 30.08.2022Ab 6
Sandy hat ein Wachstumsserum entwickelt, das Mr. Krabs an einer Kraboulette ausprobiert. Das Serum wirkt und die Riesin hat mächtig Hunger. Kumpelblase schickt mit der Post seinen Sohn, damit SpongeBob auf ihn aufpasst.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon