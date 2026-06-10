Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
SpongeBob Schwammkopf

Schmu und Geschick

NickelodeonFolge vom 10.06.2026
Schmu und Geschick

Schmu und GeschickJetzt kostenlos streamen

SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 10.06.2026: Schmu und Geschick

12 Min.Folge vom 10.06.2026Ab 6

SpongeBobs Glückskekse sagen die Zukunft voraus und Plankton wirft als Teil eines üblen Plans Fälschungen auf den Markt.

Alle verfügbaren Folgen