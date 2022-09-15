Mall-Mädchen Perla / Zwei Daumen nach untenJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 15.09.2022: Mall-Mädchen Perla / Zwei Daumen nach unten
23 Min.Folge vom 15.09.2022Ab 6
Perla möchte so cool sein wie ihre Freundinnen und sucht sich deshalb einen Job in der Mall. Leider wird sie nur im langweiligsten Laden des Einkaufszentrums fündig. SpongeBob kann seine Daumen nicht mehr benutzen.
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe: 6
6
Copyrights:© Nickelodeon