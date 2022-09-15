Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
SpongeBob Schwammkopf

Mall-Mädchen Perla / Zwei Daumen nach unten

NickelodeonFolge vom 15.09.2022
Mall-Mädchen Perla / Zwei Daumen nach unten

Mall-Mädchen Perla / Zwei Daumen nach untenJetzt kostenlos streamen

SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 15.09.2022: Mall-Mädchen Perla / Zwei Daumen nach unten

23 Min.Folge vom 15.09.2022Ab 6

Perla möchte so cool sein wie ihre Freundinnen und sucht sich deshalb einen Job in der Mall. Leider wird sie nur im langweiligsten Laden des Einkaufszentrums fündig. SpongeBob kann seine Daumen nicht mehr benutzen.

Alle verfügbaren Folgen