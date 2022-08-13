SpongeBobs Schneckenheim / Burgermeister PatrickJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 13.08.2022: SpongeBobs Schneckenheim / Burgermeister Patrick
23 Min.Folge vom 13.08.2022Ab 6
Bikini Bottom wird von streunenden Katzen heimgesucht. SpongeBob beschließt, dass er sich um sie kümmern will. Patrick nimmt an einem Krabbenburger-Wettessen teil, um die Ehe von Bikini Bottom zu verteidigen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon