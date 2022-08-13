Zum Inhalt springenBarrierefrei
Thaddäus plus eins / Manager Patrick

NickelodeonFolge vom 13.08.2022
23 Min.Folge vom 13.08.2022Ab 6

Während Patrick versucht, ein Spezial-Sandwich zu bestellen, wird er plötzlich weggeschwemmt und landet in der toughen Businesswelt. Thaddäus bekommt eine Einladung zu einer Galerie-Eröffnung und hat Probleme, ein Plus-Eins zu finden.

