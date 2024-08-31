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Spooked - Geisterjagd in Irland

Die Banshee von Ardgillan Castle

TLCFolge vom 31.08.2024
Die Banshee von Ardgillan Castle

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Spooked - Geisterjagd in Irland

Folge vom 31.08.2024: Die Banshee von Ardgillan Castle

45 Min.Folge vom 31.08.2024Ab 12

Schon als Kind hörte Vogue Gruselgeschichten über Ardgillan Castle, in dessen Nähe sie aufwuchs. Nun tritt sie mit ihrem Expertenteam an, um die Geheimnisse der alten Burg zu lüften. Sie ist seit Jahrzehnten öffentlich zugänglich, doch in letzter Zeit ...

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