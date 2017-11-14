Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte
Folge vom 14.11.2017: Der grüne Gigant
44 Min.Folge vom 14.11.2017Ab 12
Die „Steel Buddies“ fiebern einem waghalsigen Abenteuer entgegen: Michael Manousakis und sein Team wollen mit einer 50 Jahre alten Amphibie den Rhein bezwingen. Doch bevor die Profi-Schrauber den Oldie zu Wasser lassen können, fällt in der Werkstatt im Westerwald jede Menge Arbeit an - von der Aluminiumhülle bis zu den Seitenschwimmkörpern. Denn der betagte Koloss befindet sich in einem desolaten Zustand. Parallel dazu bringen die Jungs von „Morlock Motors“ in dieser Folge einen amerikanischen Vintage-Wohnwagen auf Vordermann.
Genre:Dokumentation, Auto, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.