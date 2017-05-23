Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte

Eine Hummer Gelegenheit

DMAXFolge vom 23.05.2017
Eine Hummer Gelegenheit

Eine Hummer GelegenheitJetzt kostenlos streamen

Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte

Folge vom 23.05.2017: Eine Hummer Gelegenheit

45 Min.Folge vom 23.05.2017Ab 12

Die Jungs von „Morlock Motors“ nehmen auf dem 22 000 Quadratmeter großen Firmengelände im Westerwald eine XXL-Lieferung der US-Army unter die Lupe. Welche Schätze verbergen sich dieses Mal unter den ausrangierten Gerätschaften? Schrauber Peter bewirbt sich derweil bei den Mechanik-Profis um einen Job. Kann er Michael Manousakis beim Eignungstest von seinen Qualitäten überzeugen? Der Ober-„Steel Buddy“ möchte zudem das Hummer-Geschäft ankurbeln. Doch bei stahlharten Deals mit kultigen Humvees ist Diplomatie gefragt.

Alle verfügbaren Folgen