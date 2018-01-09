Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte

Die Katze im Sack

DMAXFolge vom 09.01.2018
Die Katze im Sack

Die Katze im SackJetzt kostenlos streamen

Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte

Folge vom 09.01.2018: Die Katze im Sack

45 Min.Folge vom 09.01.2018Ab 6

Die Kundschaft wartet auf die bestellten Fahrzeuge. Aber passende Ersatzteile findet man nicht an jeder Ecke und die Schrottplätze in den USA sind Hunderte Kilometer voneinander entfernt. Deshalb hat sich Michael Manousakis für seine Einkaufstour ein Flugzeug gekauft. Damit kann der Chef von „Morlock Motors“ kreuz und quer durch die Vereinigten Staaten düsen. Zumindest in der Theorie, denn der Profihändler hat den Flieger bis dato nur auf Bildern gesehen. Ob die Maschine tatsächlich flugtauglich ist, muss sich erst noch herausstellen.

Alle verfügbaren Folgen