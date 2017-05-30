Zum Inhalt springenBarrierefrei
Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte

Roadtrip USA

DMAX Folge vom 30.05.2017
Roadtrip USA

Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte

Folge vom 30.05.2017: Roadtrip USA

44 Min. Folge vom 30.05.2017 Ab 12

Die Humvees gehen in Rente! Das US-Militär ersetzt die kultigen Geländewagen durch moderne Einsatzfahrzeuge mit schwerer Panzerung. Diese einmalige Gelegenheit lässt sich Michael Manousakis natürlich nicht entgehen: Der Chef von „Morlock Motors“ hat sich auf seiner Shoppingtour im Land der unbegrenzten Möglichkeiten zwanzig 4x4-Ikonen unter den Nagel gerissen, um sie in Deutschland an Sammler und Liebhaber zu verkaufen. Dazu werden die Mobility Multipurpose Wheeled Vehicles von Savannah aus über den großen Teich verschifft.

