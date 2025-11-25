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Storage Hunters

Sport1Staffel 1Folge 15vom 25.11.2025
Feuer frei

Feuer freiJetzt kostenlos streamen

Storage Hunters

Folge 15: Feuer frei

22 Min.Folge vom 25.11.2025Ab 12

Bei einem Feuerschlucker finden Brandon und Lori einen Flammenwerfer, der ihr Interesse weckt. Fraglich ist nur, ob er funktioniert. Ausserdem taucht ein neuer Käufer auf. Die Dame heisst Kashuna und hat eine überlebensgroße Persönlichkeit.

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