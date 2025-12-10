Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sport1Staffel 1Folge 22vom 10.12.2025
Tag der Abrechnung

Folge 22: Tag der Abrechnung

21 Min.Folge vom 10.12.2025Ab 12

Tag der Entscheidung um das ganz große Geld: Versteigert werden ganze Schiffscontainer im Hafen von San Pedro. Die Container sind riesig und fassen bis zu 27 Tonnen teurer Güter aus aller Welt. Hier werden allerhöchste Einsätze aufs Spiel gesetzt.

