Staffel 1Folge 18vom 24.03.2025
WüstengoldJetzt kostenlos streamen
Storage Hunters
Folge 18: Wüstengold
22 Min.Folge vom 24.03.2025Ab 12
In Palm Springs verfolgen die Experten Brandon und Lori die Auktion in einem Flughafenlager und bieten auf Gepäck der Reichen und Berühmten. Sie hoffen auf großen Gewinn, aber Jesse ist ihnen gefolgt und es gibt Wüstenratten und sogar Schlangen.
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Storage Hunters
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Genre:Reality, Sammlerstücke
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sport1