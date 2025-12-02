Storage Wars
Folge 11: Auswärtsspiel
22 Min.Folge vom 02.12.2025Ab 12
Dieses Mal haben die Käufer keinen Heimvorteil, denn es geht nach Las Vegas, Baby! Nach der Betrachtung der Lagerräume brauchen die Männer wirklich Glück, denn auf den ersten Blick scheint nichts dabei zu sein. Wer wird den Hauptgewinn machen?
Storage Wars
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
