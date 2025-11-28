Storage Wars
Folge 5: Der Schein trügt
22 Min.Folge vom 28.11.2025Ab 12
Im Laden von Jarrod und Brandi herrscht allmählich gähnende Leere. Sie machen sich auf den Weg zu einer Auktion nach Long Beach, Kalifornien, wo ihnen allerdings der wohlhabende Dave einen Deal erschwert. Auch Barry schlägt bei der Versteigerung zu und ist von seiner Beute überrascht.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Storage Wars
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC