Storage Wars
Folge 15: Erfolgsrezept
22 Min.Folge vom 03.12.2025Ab 12
Heute wird in der Abenteuermetropole Perris gekauft, dementsprechend abenteuerlich ist auch Darrell unterwegs, der gleich mit einem ganzen Truck vorfährt. Wird es ein Mülltransport und sollte er vielleicht besser hinhören, als dessen Rivale Dave sein Erfolgsrezept offenbart?
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC