Storage Wars
Folge 4: Goldgrube
22 Min.Folge vom 28.11.2025Ab 12
Die Aktionskäufer hoffen in Huntington Beach auf ihr Glück. Dabei bricht vor allem zwischen Dave und Darrell der Konkurrenzkampf aus. Barry kann indes ein Klavier ersteigern, auf dessen Wert er gespannt ist. Derweil wird das Abteil mit dem größten Gewinn der Saison teuer versteigert.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Storage Wars
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC