Storage Wars
Folge 16: Trauer in Arcadia
21 Min.Folge vom 11.02.2026Ab 12
Noch vor Beginn der Auktion in Arcadia, klagt Ivy über Magenschmerzen. Dave hatte ihm zuvor sein Sandwich angeboten - doch hatte sein Konkurrent es wirklich gut gemeint? Währenddessen glaubt Dave, eine Schatzkiste entdeckt zu haben und Kenny hofft, dass Barrys Handschuhe ihm Glück bringen. Mary will hingegen herausfinden, was in den Kisten steckt, deren Beschriftungen Sammlerstücke versprechen.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Storage Wars
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC