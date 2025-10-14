Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Storage Wars

Abgang mit Folgen

ProSieben MAXXStaffel 10Folge 9vom 14.10.2025
Abgang mit Folgen

Abgang mit FolgenJetzt kostenlos streamen

Storage Wars

Folge 9: Abgang mit Folgen

21 Min.Folge vom 14.10.2025Ab 12

In Amerika gibt es rund 185 Millionen Quadratmeter an Selbstlagerflächen. Bezahlen die Besitzer drei Monate lang keine Miete, wird der Inhalt öffentlich versteigert. Dann kommt der Zeitpunkt der vier professionellen Aktionskäufer von Storage Wars: Sie suchen in den verlassenen Garagen nach verlorenen Schätzen, die sie gewinnbringend verkaufen können.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Storage Wars
ProSieben MAXX
Storage Wars

Storage Wars

Alle 9 Staffeln und Folgen