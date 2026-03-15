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Storage Wars

Kinderquatsch

ProSieben MAXXStaffel 10Folge 7vom 15.03.2026
Kinderquatsch

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Storage Wars

Folge 7: Kinderquatsch

21 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 12

In Amerika gibt es rund 185 Millionen Quadratmeter an Selbstlagerflächen. Bezahlen die Besitzer drei Monate lang keine Miete, wird der Inhalt öffentlich versteigert. Dann kommt der Zeitpunkt der vier professionellen Aktionskäufer von Storage Wars: Sie suchen in den verlassenen Garagen nach verlorenen Schätzen, die sie gewinnbringend verkaufen können.

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