Storage Wars
Folge 17: Gevierteilt
21 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 12
Das Paradies für Surfer, Huntington Beach, lockt die Käufer zu einer weiteren Auktion. Auch Darrell folgt dem Aufruf und fordert sein Glück schon vor der Versteigerung heraus - ganz zum Ärger seiner Konkurrenz. Mary hat ihr Wunschlager bereits gefunden, doch Rene treibt den Preis in die Höhe.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Storage Wars
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC