Storage Wars
Folge 1: Smartes Spiel
22 Min.Folge vom 19.10.2025Ab 12
Die Käufer sind heiß auf die Auktion in Tustin. Jeff macht den billigsten Einkauf des Tages und ist überrascht, wie viel er aus seiner 5-Dollar-Investition herausholen kann. Indessen versuchen Barry und Kenny die Preise für Dave in die Höhe zu treiben, was diesen jedoch wenig beeindruckt.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Storage Wars
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC