Storage Wars
Folge 7: Tasche voller Geld
21 Min.Folge vom 02.01.2026Ab 12
Darrell investiert das kleine Vermögen, das ihm sein letztes Lager eingebracht hat, und gönnt sich eine Bootsfahrt vor der nächsten Auktion. Was er noch nicht weiß: Auch dieses Mal wird er auf einen Schatz stoßen. Barry will sich währenddessen nicht unterkriegen lassen und lehnt sich für ein Lager weit aus dem Fenster.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Storage Wars
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC