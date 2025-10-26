Storage Wars
Folge 11: Schließfach für alle
21 Min.Folge vom 26.10.2025Ab 12
Eine große Auktion lockt die Geschäftemacher nach Chatsworth. Während Darrell Sheets, Herb und Mike einige Erfolge verzeichnen können, ist Barry sich nicht sicher, ob der Schatz in seinen Händen wirklich wertvoll ist.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Storage Wars
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC