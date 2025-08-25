Storage Wars
Folge 4: Der Schurke
21 Min.Folge vom 25.08.2025Ab 12
Im Duell um einen Raum treibt Darrel den Preis ordentlich in die Höhe und zu seiner Erleichterung findet er darin wertvolle Beute. Jarrod und Brandi machen indessen den teuersten Kauf in ihrer Laufbahn und staunen selbst über ihren Fund. Derweil hat Barry seine Freunde zur Verstärkung mitgebracht, jedoch bringen diese ihm scheinbar kein Glück.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Storage Wars
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC