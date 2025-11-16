Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 6Folge 24vom 16.11.2025
"Storage Wars" präsentiert heute die größten Rivalen unter den Käufern. Darrell und Dave haben schon zahllose Wettkämpfe geführt. Doch wer von ihnen geht als Sieger aus dem Duell hervor? Auch Jarrod will mit den beiden mithalten. Gar keine so leichte Aufgabe ...

