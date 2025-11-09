Storage Wars
Folge 19: Mit Kind und Kegel
21 Min.Folge vom 09.11.2025Ab 12
Diesmal findet die Auktion in Norwalk statt. Auf dem Weg dorthin entwickeln Rene und Casey eine Strategie, wie sie ein geeignetes Lager für sich gewinnen können. Ivy hat eine neue Geschäftsidee, und Brandi und Jarrod zeigen ihren Kindern, wie man gehörig Umsatz macht.
Storage Wars
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC