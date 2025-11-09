Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Storage Wars

Mit Kind und Kegel

ProSieben MAXXStaffel 6Folge 19vom 09.11.2025
Mit Kind und Kegel

Mit Kind und KegelJetzt kostenlos streamen

Storage Wars

Folge 19: Mit Kind und Kegel

21 Min.Folge vom 09.11.2025Ab 12

Diesmal findet die Auktion in Norwalk statt. Auf dem Weg dorthin entwickeln Rene und Casey eine Strategie, wie sie ein geeignetes Lager für sich gewinnen können. Ivy hat eine neue Geschäftsidee, und Brandi und Jarrod zeigen ihren Kindern, wie man gehörig Umsatz macht.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Storage Wars
ProSieben MAXX
Storage Wars

Storage Wars

Alle 9 Staffeln und Folgen