Storage Wars
Folge 14: Für die Tonne
21 Min.Folge vom 09.11.2025Ab 12
Die Käufer sind heute auf dem Weg nach Lancaster. Jarrod und Brandi haben gerade eine Glückssträhne. Können sie auch diesmal punkten? Für Ivy ist die heutige Auktion ein Kinderspiel. Seit 15 Jahren kauft er hier schon Lager. Er ist sich seiner Sache dementsprechend sicher.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Storage Wars
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC