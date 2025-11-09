Zum Inhalt springenBarrierefrei
Storage Wars

ProSieben MAXXStaffel 6Folge 16vom 09.11.2025
Folge 16: Abgebrüht

21 Min.Folge vom 09.11.2025Ab 12

Die Käufer sind auf dem Weg nach Costa Mesa. Ivy sucht heute nach Spitzenware. Er will unbedingt mit Jarrod und Brandi mithalten und ihnen die Stirn bieten. Auch Rene möchte bei der heutigen Auktion mitbieten. Casey muss aufpassen, dass er nicht noch ein altes Lager kauft.

ProSieben MAXX
