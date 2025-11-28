Vegas in der FußgängerzoneJetzt kostenlos streamen
Folge 3: Vegas in der Fußgängerzone
43 Min.Folge vom 28.11.2025Ab 12
Chris, C-Bas, Dominik und Phil verzaubern mit Magie und Illusionen die Passanten auf Deutschlands Straßen. Vegas kann dagegen einpacken. Außerdem treten Chris und Phil noch in der Schweige-Challenge gegeneinander an.
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH