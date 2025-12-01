Stromberg
Folge 3: Karneval
29 Min.
Durch eine unvorsichtige Bemerkung bürdet Stromberg der Belegschaft Mehrarbeit auf. Die schlechte Stimmung in der Abteilung will er durch eine zünftige Karnevalsfeier wieder vertreiben, muss allerdings feststellen, dass keiner der Kollegen seinem Plan etwas abgewinnen kann. Stromberg zieht sein Vorhaben trotzdem durch, aber auch seine Laune bekommt einen erheblichen Dämpfer, als plötzlich der Verdacht im Raum steht, dass er ernsthaft krank sein könnte ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2004
Altersfreigabe:
0
