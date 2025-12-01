Stromberg
Folge 6: Lulu
28 Min.
Herr Becker hat private Schwierigkeiten und überträgt Stromberg für eine Weile die Leitung der Abteilung. Ausgerechnet jetzt sagt sich Besuch aus der Zentrale an: Man will überprüfen, wie effizient die Filialen arbeiten. Zu blöd, dass Stromberg seinen Mitarbeitern gerade ein paar Freiheiten eingeräumt hat. So darf Ernie einen Hund mit ins Büro bringen und sieht überhaupt nicht ein, dass Stromberg die Erlaubnis nun postwendend wieder zurücknehmen will ...
