Stromberg
Folge 4: Der Protest
29 Min.
Herr Becker eröffnet einer schwangeren Kollegin aus der Abteilung, dass sie aufgrund schlechter Arbeitsleistung nach dem Mutterschutz nicht übernommen wird. Die Belegschaft reagiert empört, und Stromberg sieht eine willkommene Möglichkeit, Herrn Becker eins auszuwischen. Er setzt sich an die Spitze der Protestbewegung und ist zum ersten Mal bei seinen Mitarbeitern regelrecht beliebt. Ein Zustand, der allerdings nicht lange anhält ...
Stromberg
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2004
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Banijay Rights Limited
Enthält Produktplatzierungen