BanijayStaffel 3Folge 7
Folge 7: Herr Loermann

29 Min.

Stromberg sieht sich zunehmendem Druck von Erika ausgesetzt, deren Wahl zum Betriebsrat unmittelbar bevor steht. Er beschließt, einen Gegenkandidaten aufzubauen und überredet den Kollegen Loermann, sich zur Wahl zu stellen. Loermann ist allerdings ungeheuer uncharismatisch und so muss Stromberg schon tief in die Trickkiste greifen, um Erikas Wahl ernsthaft gefährden zu können. Seine Aktion hat allerdings andere Konsequenzen, als er geplant hatte ...

