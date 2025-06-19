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Sweet Home Chicago

Umbau im Turbogang

HGTVFolge vom 19.06.2025
Umbau im Turbogang

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Sweet Home Chicago

Folge vom 19.06.2025: Umbau im Turbogang

44 Min.Folge vom 19.06.2025

Alison übernimmt einen Umbau unter Zeitdruck – der erste Stock eines Hauses soll für eine Kundin neugestaltet werden, die ihre ursprüngliche Vision verloren hat. Der Fokus liegt auf Funktionalität und Kontrasten, doch die Herausforderungen häufen sich. Während Alison kreative Lösungen entwickelt, überlegt sie, ob es Zeit für einen Neustart in der Immobilienwelt ist.

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