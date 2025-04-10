Sweet Home Chicago
Folge vom 10.04.2025: Ein Chalet in Chicago
45 Min.Folge vom 10.04.2025
Alison kann nicht anders, als sofort einzuspringen, als sie den unpraktischen, chaotischen Grundriss eines Hauses sieht. Ihr Auftrag: Das Zuhause eines Paares in eine urbane Oase verwandeln, die ihren Wunsch nach rustikalem, italienischem Flair mitten in der Stadt erfüllt. Mit viel Gespür für Details setzt sie auf eine ihrer Lieblingsküchen, gewölbte Türöffnungen und ein beeindruckendes Buntglas-Meisterwerk – ein Design, das Geschichte erzählt und zugleich modernen Komfort bietet.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.