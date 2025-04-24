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Sweet Home Chicago

Die ewige Baustelle

HGTVFolge vom 24.04.2025
Die ewige Baustelle

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Sweet Home Chicago

Folge vom 24.04.2025: Die ewige Baustelle

44 Min.Folge vom 24.04.2025

Alison liebt das 140 Jahre alte Haus, in das sie einst ihr Herzblut gesteckt hat – doch nach unzähligen Verzögerungen musste sie das Projekt vorerst aufgeben. Nun ist sie zurück, mit einem klaren Plan und einer Bedingung: Diesmal übernimmt sie die vollständige Kontrolle. Doch je tiefer sie in die Renovierung eintaucht, desto mehr Zweifel kommen auf. Wird sie am Ende wieder in einen endlosen Kreislauf aus Rückschlägen geraten, oder kann sie das historische Haus endlich in ein echtes Zuhause verwandeln?

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