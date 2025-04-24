Sweet Home Chicago
Folge vom 24.04.2025: Die ewige Baustelle
44 Min.Folge vom 24.04.2025
Alison liebt das 140 Jahre alte Haus, in das sie einst ihr Herzblut gesteckt hat – doch nach unzähligen Verzögerungen musste sie das Projekt vorerst aufgeben. Nun ist sie zurück, mit einem klaren Plan und einer Bedingung: Diesmal übernimmt sie die vollständige Kontrolle. Doch je tiefer sie in die Renovierung eintaucht, desto mehr Zweifel kommen auf. Wird sie am Ende wieder in einen endlosen Kreislauf aus Rückschlägen geraten, oder kann sie das historische Haus endlich in ein echtes Zuhause verwandeln?
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.